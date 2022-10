La vita e la carriera di Boris Becker verranno raccontate in una docuserie prodotta da ITV per la sua nuova piattaforma di streaming ITX.

Il progetto ha come titolo provvisorio The Rise and Fsll of Boris Becker e proporrà interviste eclusive alle persone che conoscevano il campione di Wimbledon e ad altri sportivi, oltre a poter accedere a materiali tratti dagli archivi della famiglia.

Becker ha iniziato a ottenere vittorie importanti a soli 17 anni ed è diventato il più giovane tennista di sempre a conquistare Wimbledon. Pochi mesi fa Boris è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver mentito sulla sua situazione economica, nascondendo un patrimonio di 2.8 milioni di dollari con lo scopo di evitare i debiti contratti dopo aver dichiarato bancarotta.

Jo Clinton-Davis, responsabile di ITV, ha dichiarato:

La storia di Boris Becker copre un percorso veramente stupefacente: venendo dal nulla ha conquistato la vetta a Wimbledon a un’età incredibilmente giovane, ritrovandosi a diventare un uomo di mezza età alle prese con una situazione in cui non avrebbe mai potuto immaginare di ritrovarsi: la prigione.

