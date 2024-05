Secondo quanto riportato da TVLine i fan di The Rookie e di Will Trent dovranno aspettare il 2025 per potere vedere i nuovi episodi dei due show.

Le due serie non figurano nella stagione autunnale della ABC. Nonostante questo quando torneranno sul piccolo schermo il prossimo anno saranno composti da 18 episodi ciascuno.

“The Rookie e Will Trent sono due dei pilastri del nostro palinsesto”, ha dichiarato Craig Erwich, presidente di Disney Television Group a TVLine, “The Rookie è una storia straordinaria, che a questo punto del suo ciclo di vita [sei stagioni dopo] continua a crescere. Vediamo che non solo la stagione in corso, ma anche le stagioni passate, hanno un’enorme quantità di visualizzazioni su Hulu. E Will Trent è probabilmente uno dei drama più importanti degli ultimi due anni”.

