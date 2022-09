The Sandman 2, Neil Gaiman: “Dire a Netflix di sbrigarsi non accelererà il rinnovo”

È passato un mese da quando Neil Gaiman ha spiegato sui social il motivo per cui Netflix non ha rinnovato subito The Sandman per una stagione 2 nonostante l’ottima accoglienza da parte del pubblico fin dal primo weekend. Un mese nel quale il rinnovo non è arrivato.

Nel frattempo i fan hanno continuato a sostenere la serie, arrivando anche a essere piuttosto insistenti, tanto che Gaiman oggi è tornato a rispondere a uno di loro spiegando il motivo per cui serve ancora tempo:

La stagione 1 di Sandman è uscita il 5 agosto. La raccolta dei dati è appena terminata – ed è complicata dal fatto che molte persone non hanno fatto binge-watching, ma l’hanno vista con calma, lasciando che gli episodi sedimentassero prima di guardare quelli successivi. Dire a Netflix di sbrigarsi non li spingerà a prendere le decisioni più in fretta.

Vi ricordiamo che, nel frattempo, Netflix ha rilasciato anche l’episodio bonus che ha prolungato il successo della serie in termini di visualizzazioni, contribuendo anche ad amplificare il conversato attorno a The Sandman. Insomma, è davvero difficile pensare che la piattaforma non rinnovi la serie, anche se di mezzo c’è anche lo studio che la produce, Warner Bros. TV. Forse sapremo qualcosa di ufficiale dopodomani, in occasione del Tudum?

Potete trovare tutta le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.