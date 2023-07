Neil Gaiman ha confermato su BlueSky Social che le riprese di The Sandman 2 sono state messe in pausa dopo l’inizio dello sciopero degli attori.

Lo scrittore, coinvolto anche come produttore del progetto targato Netflix, ha spiegato:

Lo sciopero SAG-AFTRA è iniziato. Sandman ha fermato completamente le riprese, insieme a tutto il resto che stava procedendo a stento senza gli sceneggiatori. Spero che l’AMPTP capisca il motivo e ritorni a negoziare con gli attori e gli sceneggiatori. Non ho alcun motivo a questo punto per pensare che non si riuscirà a farli ragionare.