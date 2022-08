Oltre un decennio prima che arrivasse l’adattamento di The Sandman firmato Netflix, la Warner Bros. TV aveva ingaggiato Eric Kripke di The Boys per trasformare i popolari fumetti di Neil Gaiman in una serie televisiva. Alla fine il progetto è stato accantonato e ora, per la prima volta, Kripke spiega il perché.

“La WB mi ha dato una possibilità per The Sandman ma mi ha detto che sarebbe dovuta essere una serie broadcast“, ha spiegato Kripke sabato su Twitter. “Era il mio fumetto preferito, ha ispirato gran parte di [Supernatural], quindi ci ho provato. Neil è stato gentile e paziente ma, alla fine, sarebbe stato un brutto show“.

Kripke ha continuato a parlare della versione di Netflix, definendo la prima stagione composta da 10 episodi (che è uscita il 5 agosto) “lussureggiante” e stupefacente”.

Lo stesso Gaiman ha commentato la sfortunata trasposizione firmata da Kripke in un tweet di venerdì, definendola una “formidabile versione televisiva di Sandman”, prima di aggiungere: “Ma quando fai una versione televisiva di Sandman perdi un sacco di cose che lo rendono Sandman. [Kripke] ha fatto un ottimo lavoro considerando i limiti”.

La scorsa settimana Gaiman ha sollevato delle perplessità quando ha spiegato ai fan che, nonostante le recensioni positive e l’ottimo numero di spettatori, The Sandman non avrebbe ottenuto un rinnovo immediato perché “è una serie molto costosa. E perché Netflix rilasci i soldi per permetterci di fare [una seconda stagione] dobbiamo ottenere risultati incredibili. Quindi sì, siamo stati il miglior show del mondo nelle ultime due settimane. Ma potrebbe non essere sufficiente”.

La prima stagione della serie basata sul fumetto di Neil Gaiman è disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto 2022. Potete trovare tutta le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.