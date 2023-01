The Sandman: Mason Alexander Park spiega perché i nuovi episodi non saranno la “stagione 2”

Mason Alexander Park ha commentato la scelta dei produttori di The Sandman che hanno annunciato la realizzazione dei nuovi episodi della serie non parlando di “stagione 2“.

Durante la sua partecipazione al Fan Expo San Francisco, l’interprete di Desiderio ha spiegato:

Netflix non ha definito ufficialmente le puntate come stagione 2, e di proposito. E quindi io, da ora in poi, e possibilmente fino alla fine dell’universo, non farò riferimento agli episodi come stagione 2 fino a quando non sapremo cosa sia.

Park ha quindi ribadito:

Arriverà qualcosa in più di Sandman in un modo davvero fantastico e può prendere molte forme. Inizieremo a girare in estate a affrontermeo il prossimo enorme blocco di storie per quanto tempo sarà necessario. E sarò davvero entusiasta nel condividere, alla fine, il formato di quello che potrebbe essere con tutti.

Che ne pensate dei commenti di Mason Alexander Park sulla scelta di non definire i nuovi episodi di The Sandman come “stagione 2”?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook