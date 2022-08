The Sandman, Neil Gaiman: “Rimarreste stupiti nello scoprire quante cose non sono in CGI”

Chi ha visto la prima stagione di The Sandman avrà notato che la serie ha un comparto visivo decisamente sgargiante, con un notevole utilizzo della computer grafica e del comparto scenografico per restituire le suggestioni evocate dalle tavole del fumetto originale, aggiungendo un tocco di originalità.

In una lunga intervista con Indiewire, Neil Gaiman e lo scenografo Jon Gary Steele hanno spiegato come la serie ha creato un universo visivo autonomo prendendo ispirazione dai fumetti e dai film di Michael Powell ed Emeric Pressburger (Scarpette Rosse, Scala al Paradiso):

I due punti di riferimento principali per noi sono stati i nostri fumetti e i film di Powell/Pressburger, che a quanto pare adoravamo sia io che il co-creatore Alan Heinberg. In quei film si alternano un grande realismo e il desiderio di allontanarsi da esso. Se guardate Scala al Paradiso, al modo in cui gestiscono gli effetti speciali pratici… In questo mondo sommerso dalla computer grafica, è molto facile guardare a Sandman e dire: “Questa roba è tutta fatta al computer”. Ma rimarreste stupiti nello scoprire quante cose in realtà non siano in CGI. Abbiamo costruito tantissime cose, erano lì sul set. Erano cose impossibili da costruire, e invece le abbiamo costruite perché volevamo che la serie avesse un determinato aspetto e desse certe sensazioni.

Il quinto episodio, intitolato 24/7, è ambientato quasi interamente in una tavola calda vecchio stile, la quale è stata ricostruita interamente in teatro di posa. Gaiman ha deciso di scrivere all’illustratore Mike Dringenberg per chiedergli delle sue ispirazioni per il fumetto:

Conosco Mike, e quindi sapevo che sicuramente era andato in un diner e lo aveva disegnato mentre si trovava lì… E infatti così è stato. Dringenberg ci ha parlato di questo diner di Salt Lake City, ormai chiuso, scendendo persino nel dettaglio del carattere utilizzato sul menu. E lo abbiamo utilizzato per il menu, nella serie. Per me scendere così nel dettaglio è il modo ideale per esprimere il nostro amore e la nostra cura.

