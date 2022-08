The Sandman: ecco come l’episodio bonus è rimasto fedele ai fumetti di Neil Gaiman

A due settimane dal debutto della prima stagione, Netflix ha rilasciato a sorpresa un episodio bonus di The Sandman, diviso in due parti: la prima è un adattamento animato di Il sogno di mille gatti (The Sandman #18) e uno, in live-action, di Calliope (The Sandman #17). Nei giorni scorsi, ComicBook.com ha parlato con Hisko Hulsing, che ha diretto Il sogno di mille gatti, e Louise Hooper, che ha diretto Calliope, ed entrambi hanno spiegato come le loro parti dell’episodio abbiano onorato il materiale di partenza da cui sono state tratte.

Racconta Hulsing:

È successo che anch’io ho letto il fumetto e l’ho amato. Ma mi sono reso conto che noi siamo molto fedeli alla storia, ma ho letto il fumetto solo una volta. E poi è successo che Allan Heinberg, uno degli showrunner, ha scritto una versione compressa della storia come sceneggiatura. E io uso le sceneggiature, come faccio di solito per esempio con Undone (un’altra serie che ho diretto) per le scenografie. Uso la sceneggiatura e comincio a farne le anteprime. Inoltre, in un fumetto, c’è molta libertà creativa per quanto riguarda le angolazioni della macchina da presa, che con l’animazione si rivelano molto confuse. Ci sono regole diverse per il cinema rispetto ai fumetti, ma siamo rimasti fedeli al fumetto perché la storia è molto simile.

Anche per Hooper è stato importante attenersi al fumetto, tanto che persino alcune scene specifiche sono state prese direttamente dalle sue pagine:

Penso che dal punto di vista di Allan e lavorando con Neil [Gaiman] tutto sia sempre stato ‘questo guarda al fumetto, deve essere sempre fedele’. E poi ogni deviazione è stata fatta per le giuste ragioni. Per esempio, non mostriamo molte nudità. Non mostriamo lo stupro. Ci sono cose per le quali pensiamo che, nel 2022, sia necessario vederle o che vogliamo riformularle leggermente. Neil è incredibile. E questa è la sua visione. Quindi, ogni volta che potremo, faremo un omaggio alla vignetta. Per esempio, c’è un’inquadratura in cui lei apre la porta e trova la stanza vuota e Calliope è entrata nei libri. È direttamente la stessa inquadratura del fumetto, quindi ci siamo chiesti: “Come possiamo illuminarla?”

La prima stagione della serie basata sul fumetto di Neil Gaiman è disponibile sulla piattaforma dal 5 agosto 2022. Potete trovare tutta le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

