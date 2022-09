The Sandman: il responsabile degli effetti speciali regala un aggiornamento sulla potenziale stagione 2

The Sandman non ha ancora ottenuto il rinnovo per la stagione 2, ma il responsabile degli effetti speciali ha condiviso un piccolo aggiornamento sulla serie tratta dall’opera di Neil Gaiman.

Ian Markiewicz, intervistato da Screen Rant, ha dichiarato:

Abbiamo un’intelaiatura realmente meravigliosa per l’aspetto che pensiamo avrà la seconda stagione. Lo showrunner Allan Heinberg sta ancora sistemando gli script e lavorando di nuovo ad alcune cose, ma abbiamo un arco narrativo. Piuttosto recentemente, penso forse due settimane fa o giù di lì, Gary Steele, il nostro production designer, io e Allan ci siamo incontrati a pranzo e da quel meeting abbiamo gettato le basi per uno script. Abbiamo dichiarato ‘okay, prendiamo in considerazione il primo episodio della seconda stagione’ e abbiamo delineato gli elementi insieme, gli aspetti al centro dell’episodio e abbiamo detto ‘Okay, che ne pensiamo? Dove possiamo filmarlo? Possiamo filmarlo in uno spazio reale? Se non è così, cosa dobbiamo costruire, se dobbiamo costruire? Lo costruiremo come un set fisico o può essere un edificio, un set virtuale, o un insieme delle due cose? Si tratta di qualcosa di fisico per un certo verso, o è digitale?’. Abbiamo provato a delineare tutti questi aspetti.

Markiewicz ha quindi sottolineato:

Quel processo sta accadendo ora, ed è grandioso, ed è realmente divertente ed eccitante per poter in un certo senso avere la prima stagione alle nostre spalle e sapere cosa ha funzionato, le cose che volevamo migliorare, e come quello ha un impatto sulla seconda stagione.

