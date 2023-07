Nella stagione 2 di The Sandman appariranno dei dei norreni, tra cui Thor e Loki.

Gli dei norreni hanno avuto un ruolo nei fumetti e sono apparsi nell’audio drama di The Sandman di Audible. In The Sandman: Season of Mists, Thor, Odin e Loki si sono diretti al Dreaming per presentare una petizione per la chiave dell’inferno. In The Sandman, Thor è un omone poco furbo massiccio, muscoloso e ubriaco, un po’ più in linea con le sue radici norrene.

Per quanto riguarda i suoi compagni, Odino è mostrato come più piccolo e più saggio. Gli manca un occhio e ha due corvi per compagni. Loki gioca un ruolo più importante e integrale nella narrativa generale di The Sandman, portandolo in conflitto diretto con Dream in più di un’occasione. Nella versione Audible della storia, Bill Nighy interpreta Odino, mentre David Tennant è Loki.

Probabilmente anche lo show di Netflix seguirà gli eventi della storia Amazon, ma vi daremo maggiori informazioni quando verranno comunicate.

The Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza. Nel cast della serie Sandman ci sono Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). Gaiman ha co-sceneggiato la serie con Goyer e Heinberg, tutti coinvolti anche come produttori esecutivi. Netflix ha ordinato una prima stagione composta da dieci puntate.

