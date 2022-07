StarzPlay ha diffuso oggi le prime immagini ufficiali di The Serpent Queen, la serie tv con Samantha Morton nei panni di Caterina de’ Medici, che debutterà sulla piattaforma streaming prossimamente.

Nelle foto vediamo diverse scene della serie, e possiamo ammirare in particolare i sontuosi costumi di Karen Muller Serreau, oltre al ricchissimo cast composto da Charles Dance (papa Clemente), Amrita Acharia, Barry Atsma, Enzo Cilenti, Nicholas Burns, Danny Kirrane, Ludivine Sagnier, Liv Hill, Kiruna Stamell, Colm Meaney.

Ecco le foto:

Il progetto, basato sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France scritto da Leonie Frieda, è composto da otto puntate ed è stato scritto e prodotto da Justin Haythe (Revolutionary Road), Francis Lawrence ed Erwin Stoff.

Samantha Morton avrà la parte di Caterina de’ Medici, obbligata a sposarsi, che scopre l’amore del marito per una donna anziana, ritrovandosi senza dote e incapace di concepire un erede. Con la sua intelligenza e determinazione riesce però a mantenere vivo il matrimonio e riesce a gestire la lotta per il potere meglio di tutte le altre persone coinvolte con la monarchia, governando la Francia per circa 50 anni.