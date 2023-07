Renée Rapp uscirà dal cast della comedy The Sex Lives of College Girls durante gli episodi della stagione 3.

L’attrice non sarà infatti una presenza regolare nel nuovo capitolo della storia e dirà addio al progetto targato Max dopo alcune puntate.

Renée aveva la parte della studentessa Leighton Murray e, nell’ultima puntata della seconda stagione, Leighton abbandonava la Kappa Beta Rho e Tatum, per tornare insieme all’ex fidanzata Alicia.

La serie ha come protagoniste quattro coinquiline che studiano in una prestigiosa università.

Il progetto è stato ideato da Mindy Kaling e Justin Noble. Nel cast ci sono inoltre Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Alyah Chanelle Scott, Mekki Leeper, Christopher Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Lolo Spencer, Renika Williams, e Mitchell Slagger.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per l’uscita di Renée Rapp dal cast della serie The Sex Lives of College Girls durante la stagione 3?

Fonte: Deadline