Nella giornata di ieri è stato annunciato l’addio di Renée Rapp alla serie The Sex Lives of College Girls e l’attrice ha ora commentato il suo addio al ruolo di Leighton dal progetto co-ideato da Mindy Kaling.

Nella terza stagione il personaggio sarà infatti presente solo in alcune puntate. Leighton, nello show prodotto per la piattaforma di streaming Max, è una studentessa di New York che cerca di essere all’altezza delle aspettative della madre.

Renée ha ora scritto:

Molti ruoli queer vengono sminuiti, ma interpretare Leighton ha cambiato la mia vita. Ora amo 10 volte di più chi sono rispetto a prima di conoscerla. Spero abbia dato un po’ di tutto questo anche a voi. Lei è una piccola parte della rappresentazione, ma anche la parte più piccola conta. Non sarei nemmeno la metà di ciò che sono senza di lei e tutti voi. La amo più di quanto possiate sapere.

Rapp ha inoltre aggiunto che è entusiasta per la terza stagione della serie e non vede l’ora di scoprire cosa ha in serbo per il suo personaggio e le altre ragazze.

Mindy Kaling, che ha co-creato lo show con Justin Noble, ha invece scritto online:

Amiamo Renée Rapp così tanto e ovviamente saremo tristi nel dire addio a Leighton Murray. Ma non vediamo l’ora di vedere la nostra amica in tour.

L’attrice, attiva anche in campo musicale, sarà infatti impegnata con lo Snow Hard Feelings Tour a partire dal 15 settembre.

Che ne pensate del commento di Renée Rapp alla sua uscita di scena da The Sex Lives of College Girls?

Fonte: Deadline