I realizzatori delsulla storia della famiglia, che sarà al centro della serie HBO Max, vorrebbero che fosse presente un disclaimer prima degli episodi.

Il regista francese Jean-Xavier de Lestrade, vincitore del premio Peabody nel 2004 per il documentario sulla famiglia Peterson, ha accusato il regista di The Staircase, Antonio Campos di aver inserito elementi falsificati nella serie tv, e di aver utilizzato in maniera sbagliata gli archivi contenenti i materiali del documentario.

In interviste recenti, Lestrade ha accusato Campos di falsificazione:

Non potevo crederci, è così inaccurato. Abbiamo dato a Campos l’accesso a tutto ciò che voleva, mi fidavo di lui. Quindi è per questo che sono molto a disagio, sento di essere stato tradito.

Nella serie tv viene mostrato un interessamento amoroso tra il protagonista vedovo Michael Peterson e l’editor del documentario, Sophie Brunet. Proprio la Brunet ha dichiarato che la storia tra i due è avvenuta dopo le indagini e si è conclusa perfino prima che l’editing fosse completo, non compromettendo il suo lavoro.

Lestrade ha invitato HBO Max a rimuovere le scene inesatte dall’episodio 5 prima che quest’ultimo vada in onda, oppure di aprire la puntata con un disclaimer che avvisi gli spettatori che le vicende di The Staircase sono solamente ispirate a fatti reali.

Fonte: Deadline