Il regista Park Chan-wook ha lodato Robert Downey Jr per il modo con cui tratta la troupe sul set di The Sympathizer, la serie prodotta da HBO e A24.

L’attore è infatti coinvolto nell’adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Viet Thanh Nguyen. Il regista ha raccontato:

L’ex interprete di Iron Man sta però rendendo la vita un po’ difficile al filmmaker:

Robert improvvisa parti del dialogo ogni volta ed è incredibilmente intelligente e attinge a qualcosa di realmente profondo dello stesso personaggio. Per me scegliere quale ciak scegliere sarà davvero il problema più grande che avrò come creatore che lavora con lui.