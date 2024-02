La AMC ha dato il via libera ufficialmente alla terza stagione di The Terror dopo che nel 2020 si era impegnata a sviluppare nuove idee per portare avanti la serie.

Questa terza stagione sarà basata su The Devil in Silver, romanzo di Victor LaValle che verrà adattato in sei episodi: la serie tornerà quindi in onda su AMC e AMC+ nel 2025. Chris Cantwell (Halt & Catch Fire) sarà lo showrunner e produrrà la stagione assieme a LaValle, mentre Karyn Kusama si occuperà della regia dei primi due episodi.

La descrizione ufficiale della nuova serie, intitolata The Terror: Devil in Silver, recita:

Pepper è un operaio che, per una combinazione di sfortuna e brutto carattere, si ritrova ingiustamente ricoverato nel New Hyde Psychiatric Hospital – un’istituto riempito con le persone che la società vorrebbe dimenticare. Lì, dovrà confrontarsi con pazienti che tramano contro di lui, dottori che nascondono oscuri segreti e forse anche il Male in persona. Mentre Pepper esplora un inferno dove nulla è ciò che sembra, scopre che l’unica strada per la libertà è affrontare l’entità che si nutre delle sofferenze all’interno delle mura del New Hyde – ma così facendo potrebbe dimostrare che i peggiori demoni albergano tutti dentro di lui.

La prima stagione di The Terror è uscita nel 2018. La seconda, The Terror: Infamy, è arrivata l’anno successivo.

Fonte: Variety