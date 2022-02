La serie, con star, arriverà prossimamente sugli schermi di HBO e nell’attesa sono state condivise nuove

La prima stagione, composta da sei puntate, racconterà l’intricata e magica storia di Clare e Henry, ostacolata da un problema legato ai viaggi nel tempo.

Negli scatti appaiono anche Desming Borges e Natasha Lopez che interpreteranno Gomez e Charisse, una coppia di amici dei protagonisti.

L’adattamento del romanzo di Audrey Niffenegger è stato curato da Steven Moffat, già autore di successi come Doctor Who e Sherlock. Alla regia ci sarà invece David Nutter, precentemente nel team di Game of Thrones.

Ecco le immagini:

Moffat aveva spiegato:

Si tratta di una storia sulla perdita, ma non è una tragedia. Parla di un viaggiatore nel tempo, ma non è fantascienza. Nonostante la complicata relazione tra Clare e Henry, si tratta di una storia su un grandioso, normale amore, ma non necessariamente in quell’ordine.

Moffat ha inoltre sottolineato che ha sempre amato il romanzo scritto da Niffenegger e lavorare con Nutter e con il cast ha rappresentato per lui una gioia e un onore, concludendo sottolineando:

Questa sarà la storia d’amore di cui aabbiamo bisogno ora.

Che ne pensate delle nuove foto della serie The Time Traveler’s Wife? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine