BBC ha annunciato la stagione 2 di The Tourist, confermando il ritorno di Jamie Dornan e Danielle Macdonald.

La serie, di genere thriller, avrà un secondo capitolo composto da sei puntate.

Le riprese degli episodi inediti inizieranno nel mese di aprile.

Dornan, che è coinvolto anche come produttore esecutivo, ha dichiarato:

Sono incredibilmente eccitato nel continuare la storia di The Tourist. Harry e Jack William sono degli sceneggiatori brillanti e non vedo l’ora che gli spettatori vedano come sono stati utilizzati bene l’Irlanda e i suoi personaggi per continuare a lasciarli nel dubbio mentre procede la storia.