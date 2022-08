The Umbrella Academy: la stagione 4 sarà l’ultima

Netflix ha annunciato che la stagione 4 della serie The Umbrella Academy sarà l’ultima.

L’annuncio è stato compiuto con un post sui social in cui si annuncia un ultimo meeting tra i membri della famiglia per l’avventura finale.

Lo showrunner Blackman, alcuni mesi fa, aveva ribadito che fin dall’inizio aveva delle idee chiare riguardanti quattro stagioni, pur non escludendo un proseguimento:

Non ho idea di dove potremmo andare dopo la quarta stagione, se saremo fortunati da avere quella possibilità. Ho quattro stagioni della storia nella mia testa. So dove voglio andare. So dove voglio finire, e se siamo abbastanza fortunati spero che i fan potranno vederlo. Non so se saremo alla fine del percorso o no, ma in ogni caso ho un piano.