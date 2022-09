The Walking Dead 11: la showrunner anticipa che Carol sarà al centro di importanti eventi

Gli ultimi otto episodi della stagione 11 di The Walking Dead mostreranno Carol entrare in azione.

Nelle puntate precedenti il personaggio interpretato da Melissa McBride ha cercato di ottenere la fiducia di Lance Hornsby (Josh Hamilton), ideando inoltre un piano per salvare i suoi amici che si trovano nel Commonwealth, la comunità governata da Pamela Milton (Laila Robins).

La showrunner Angela Kang ha anticipato:

Carol ha alcune grandi mosse in 11C. Melissa è sempre fantastica in ogni cosa che fa e porta così tanta profondità a quel personaggio, ed è una tosta. Non vedo l’ora che le persone possano vedere cosa fa, è meravigliosa.

La storia di Carol non si concluderà in The Walking Dead: il personaggio doveva essere protagonista di uno spinoff insieme a Daryl. McBride ha però rinunciato al progetto per potersi concedere una pausa dopo aver lavorato per oltre dun decennio alla serie originale. I produttori hanno però assicurato che cercheranno un modo per far riapparire Carol in futuro nell’universo di The Walking Dead.

Che ne pensate? Cosa accadrà a Carol negli episodi della stagione 11 di The Walking Dead?

