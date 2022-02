In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

è stato fotografato nella città di Atlanta accanto a, scatenando le ipotesi dei fan riguardanti una su apparizione nelladi. In queste settimane sono infatti in corso le riprese delle ultime puntate dello show tratto dai fumetti di Robet Kirkman e non è quindi da escludersi un coinvolgimento dinella storia.

Andrew e Norman sono stati ritratti in una foto di fronte al ristorante Nagomiya nell’area di Midtown Atlanta, a circa un’ora di macchina dal set dello show.

Lo sceriffo è uscito di scena nella serie dopo 119 episodi e nove stagioni. La storia di Rick Grimes continuerà però in una trilogia di film che espanderanno l’universo di The Walking Dead.

Le riprese del progetto avrebbero dovuto iniziare nel 2019, anno in cui era stato rilasciato un teaser al Comic-Con, ma i produttori hanno confermato l’anno successivo che il lavoro sul set era stato posticipato prima di essere ostacolato dal COVID. Attualmente non ci sono notizie riguardanti la possibile data prevista per la produzione dei film.

