The Walking Dead 11: le foto dell’episodio finale della serie

La serie The Walking Dead si concluderà con la puntata finale intitolata Rest in Peace e online sono state condivise le foto dell’ultimo capitolo della storia.

Il sito SpoilerTv ha pubblicato online gli scatti che mostrano i protagonisti, tra cui anche Judith nelle ore dopo essere stata coinvolta in una sparatoria.

La sinossi ufficiale anticipa:

I vaganti si fanno strada attraverso il Commonwealth seminando sangue, invadendo senza pietà le persone e facendosi strada mortalmente passando per la città. Nel frattempo, Mercer è bloccato in prigione fino a quando Max e Princess lo liberano. Insieme a Ezekiel, Maggie e gli altri, deve ora lottare non solo contro Pamela e i suoi seguaci, ma anche contro l’armata degli zombie.