The Walking Dead 11: nuove foto dei protagonisti scattati sul set degli ultimi episodi

Il direttore della fotografia di The Walking Dead, Duane Charles Manwiller, ha condiviso su Instagram nuove foto dei protagonisti scattate sul set della stagione 11.

Tra le immagini ci sono anche quelle di Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan, prossimamente protagonisti dei due spinoff già annunciati da AMC, ritratti in un momento di pausa sul set.

Le affascinanti immagini danno poi spazio a Seth Gilliam, Melissa McBride, ed Eleanor Matsuura.

L’attesa dei fan inizia inoltre a crescere in vista del panel in programma al San Diego Comic-Con 2022 che regalerà un trailer inedito delle ultime puntate della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

All’appuntamento, tuttavia, non sembra siano destinati ad apparire Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, impegnati sul set di New York per le riprese di Isle of the Dead.

Nel cast dell’ultima stagione ci sono Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (King Ezekiel), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Nadia Hilker (Magna), Cailey Fleming (Judith Grimes), Cassady McClincy (Lydia), Lauren Ridloff (Connie), Angel Theory (Kelly), Paola Lázaro (Princess), Michael James Shaw (Mercer), Margot Bingham (Max), Josh Hamilton (Lance Hornsby), Laila Robins (Pamela Milton), e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

Che ne pensate delle nuove foto di Norman Reedus e degli altri protagonisti di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook