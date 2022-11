The Walking Dead 11: Greg Nicotero svela i retroscena della morte mostrata nell’episodio finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale della serie The Walking Dead i fan hanno assistito alla morte di uno dei personaggi principali e Greg Nicotero ha ora rivelato i retroscena del tragico evento.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

A perdere la vita, dopo Jules e Luke, è infatti Rosita Espinosa, interpretata da Christian Serratos. La giovane viene morsa mentre cerca di salvare sua figlia Coco dagli zombie che hanno invaso il Commonwealth, provando a mettersi al sicuro insieme a Eugene e Gabriel.

Rosita stava scalando un muro nella speranza di entrare in un edificio attraverso una finestra, ma è caduta e viene sommersa dai vaganti, riemergendo pochi minuti apparentemente senza essere ferita. Una volta al sicuro, tuttavia, svela a Eugene che è stata morsa sulla schiena, rendendo quindi impossibile ogni tentativo di salvarsi.

Il regista Nicotero ha spiegato:

Ricordo che Christian, circa un anno fa, è venuta nel mio ufficio e mi ha detto ‘Voglio realmente qualcosa di grande per Rosita. Voglio qualcosa di importante per lei’. E stava pensando all’idea di proporre l’idea ‘Morirà?’. E mi ha detto: ‘Voglio uscire di scena, voglio essere eroica, voglio salvare i bambini. Voglio qualcosa che lasci un’eredità per il mio personaggio.

Greg ha aggiunto parlando delle sue ultime scene:

Era davvero orgogliosa. E abbiamo lavorato davvero duramente per assicurarci di onorare quell’idea. E nello show non ci sono state molte persone che si sono fatte avanti e hanno detto ‘Voglio che il mio personaggio esca di scena dallo show’. Ma in questo caso particolare voleva farlo perché desiderava per il proprio personaggio una storia grandiosa. E penso che abbia compiuto un lavoro fantastico. Tra lei, e Seth e Josh, e tutte le persone intorno a lei, quel momento è stato emozionante.

Rosita viene mostrata mentre dice addio alle persone amate, con Gabriel che le assicura che un giorno si rivedranno, mentre Eugene la ringrazia perché non sarebbe l’uomo che è diventato se non l’avesse incontrata. La giovane dice quindi di essere felice di averlo avuto accanto alla fine.

Nicotero ha ribadito:

Rappresenta realmente così tante altre persone che sono morte nello show. Ed era qualcosa che era davvero importante, avere una chance di farla e di girarla nel modo in cui volevamo.

Christian Serratos ha poi aggiunto:

Sono stata così a lungo nella serie e ho guardato lo show, e una delle cose che ho amato realmente è che mi emozionava. Ti colpiva emotivamente. Le persone dicevano costantemente: ‘Oddio, non so, è una serie sugli zombie o è un po’ sci-fi’. E le persone e i fan discutevano che non è quella la prima premessa dello show. Si tratta realmente di famiglia, cuore, sopravvivenza e di quello che si è disposti a fare per le persone amate.

L’interprete di Rosita ha aggiunto:

Volevo realmente che le persone avessero quell’esperienza emotiva nel nostro finale, in particolare. Penso che uno show che parlava della possibilità di perdere le persone amate, debba perdere qualcuno alla fine. So che sembra così dark, ma immagino che si dovesse ai fan l’esperienza di spezzare i loro cuori per un’ultima volta.

Che ne pensate della morte di Rosita avvenuta nel finale di The Walking Dead? Lasciate un commento!

