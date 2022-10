The Walking Dead 11: Josh Hamilton parla del futuro di Lance Hornsby

L’episodio 11×17 di The Walking Dead si è concluso con un cliffhanger con protagonista Lance Hornsby, interpretato da Josh Hamilton.

Se non avete ancora visto la puntata non proseguite con la lettura perché la notizia contiene spoiler.

Lockdown ha mostrato Lance che dava la caccia al gruppo di Daryl e Maggie, mentre i protagonisti erano impegnati nel tentativo di mettere al sicuro le persone che amano e che si trovano all’interno delle mura del Commonwealth. La puntata si è quindi conclusa con Daryl che puntava alla gola di Lance un coltello dopo un’imboscata.

Hamilton, intervistato da ComicBook, ha raccontato parlando del suo personaggio:

Non penso che abbia mai avuto dei problemi con la sua morale. Non penso che Lance creda di avere scopi malvagi. Penso che sia determinato a compiere il miglior lavoro possibile.

Le immagini dei prossimi episodi mostrano Hornsby in custodia e l’attore ha parlato della possibilità che compia un percorso simile a quello di Negan, che si è redento dopo essere stato incarcerato ad Alexandria. Josh ha spiegato:

Non penso che nella sua mente creda di dover compiere una redenzione. Sta semplicemente cercando di fare il meglio considerando le sue possibilità, per il Commonwealth e per se stesso. Ma non penso creda di dover compiere una svolta radicale dal punto di vista morale.