Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’undicesimo episodio della stagione 11 di qui la nostra recensione) si conclude con unriguardante la storia di Eugene. Il personaggio interpretato da Josh McDermitt è andato infatti alla ricerca di Stephanie, scoprendo che in realtà la donna di cui si era innamorato era impegnata in una missione sotto copertura e non era la persona con cui aveva parlato alla radio.

Angela Kang, showrunner della serie, ha dichiarato:

Stavamo realmente sviluppando l’idea che questo episodio dovesse avere un’atmosfera neo-noir, e che ci sono delle cose nascoste e che non si possono vedere, ed è frustrante trovare la verità. L’atmosfera del Commonwealth è che c’è una storia sulla superficie e poi quello che si nasconde lì sotto.

Parlando di Eugene, inoltre, Angela ha spiegato:

La sua situazione mentale è davvero, davvero negativa, perché semplicemente non riesce a capire cosa sia accaduto. Eugene è un personaggio davvero razionale e penso debba lavorare sulla sua espressività emotiva. Ma la sua testa sta andando in mille direzioni e l’unica spiegazione logica a cui può pensare è che ci sia una cospirazione più ampia e ha ragione. Quella è la cosa più folle, il fatto che abbia davvero ragione. C’è una cospirazione, solo non la stessa a cui pensava.

La showrunner ha quindi sottolineato che ci sono dei lati di Lance Hornsby (Josh Hamilton) che non sono ancora stati mostrati, personaggio contraddistinto da un’incredibile dualità:

Penso che, per certi aspetti, entrambi i lati della sua personalità siano veri. Penso che creda di fare qualcosa di buono, semplicemente vuole che venga riconosciuto il suo lavoro. Penso che nella conversazione con Eugene emerga il vero Hornsby e il fatto che minimizzi il dolore di Eugene, per noi, è la chiave per capire questo personaggio. Non lascia che abbia degli effetti su di lui perché è così sicuro che il percorso che sta intraprendendo sia giusto e funzionerà.

Che ne pensate del cliffhanger con cui si conclude l’undicesimo episodio della stagione 11 di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook