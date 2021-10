Attenzione: l'articolo contiene spoiler

There’s no turning back. Part 2 of the final season begins. #TWD returns on February 20th. pic.twitter.com/6DamQKZxKu — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) October 8, 2021

saluterà i suoi fan con un’ultima stagione, l’undicesima, composta da ventiquattro episodi e online è stato condiviso il teaser della seconda parte del capitolo conclusivo della storia che andrà in onda a partire dal 20 febbraio.Nel breve filmato condiviso su Twitter si può vedere, leader del Commonwealth, che è stata interpretata da Laila Robins.Il video regala anche qualche piccola anticipazione che renderà felice molti fan, come un abbraccio tra

Le ventiquattro puntate che compongono l’ultima stagione hanno il compito di concludere la storia iniziata dieci anni fa con Rick che si risvegliava e andava alla ricerca della sua famiglia.

Nella seconda parte, come anticipa la descrizione di AMC, molti eroi dovranno fare i conti con gli attacchi dei Mietitori, mentre altri protagonisti saranno alle prese con problemi causati dalla natura ad Alexandria. Il mondo sembrerà andare in pezzi per tutti loro, mentre nel Commonwealth la vita non è idilliaca come poteva sembrare. Per alcune persone verrà ristabilita la speranza, mentre altre si spingeranno oltre il punto di non ritorno. Ogni decisione presa potrà cambiare drasticamente il loro futuro, le possibilità di sopravvivenza e la situazione di ogni comunità.

Tra i nuovi arrivi nel cast in occasione dell’undicesima stagione ci sono Margot Bingham che interpreta Stephanie, Michael James Shaw nella parte di Mercer, Laila Robins che sarà Pamela Milton e Josh Hamilton nei panni di Lance Hornsby.

Lo show tratto dai fumetti di Robert Kirkman ha come showrunner Angela Kang, mentre nel team della produzione ci sono anche Scott M. Gimple, Greg Nicotero, David Alpert, Joseph Incaprera, Gale Anne Hurd e Denise Huth.

Fonte: Twitter