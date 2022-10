Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 11×21 di The Walking Dead c’è un cameo di Yvette Nicole Brown che i fan italiani potrebbero non aver notato.

La star di Community non appare infatti in video, ma si può sentire la sua voce in una delle scene più importanti del capitolo della storia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella ventunesima puntata dell’ultima stagione, il gruppo composto da Daryl, Carol, Maggie, Gabriel e Rosita cerca di scoprire dove sono stati portati i bambini e i loro amici dai militari del Commonwealth. I protagonisti scoprono che devono raggiungere l’avamposto 22 e, per farsi dare le indicazioni giuste, Rosita usa la radio e finge di essere una delle guardie del Commonwealth che hanno neutralizzato poche ore prima, sostenendo di essere in difficoltà e avere bisogno di aiuto.

A rispondere alla sua richiesta di aiuto è una voce femminile, parte affidata a Yvette Nicole Brown.

L’attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha raccontato:

Ero super triste per il fatto che lo show stesse finendo e ho detto ad Angela Kang e Scott Gimple che volevo farne parte in qualche modo prima della conclusione. Arrivare ad Atlanta per interpretare forse uno zombie non era possibile, quindi hanno pensato all’idea di farmi partecipare solo con la voce e non avrei potuto esserne più entusiasta. Non sapevo se sarei stata inserita nei titoli di coda e se i miei fan avrebbero potuto capire che ero io se non fosse stato presente il mio nome.

Yvette ha aggiunto:

Sono sorpresa che numerose persone hanno capito immediatamente che ero io e sono stata onorata dal fatto che mi abbiano inserita nei titoli di coda. Sarei stata felice nell’essere un easter egg in eterno nel mio show preferito.

L’attrice, tuttavia, potrebbe apparire in uno dei prossimi spinoff della saga televisiva in fase di sviluppo.

