AMC non dovrebbe avere particolari problemi nel continuare a proporre sui propri schermi i progetti legati alla saga di The Walking Dead nonostante gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori in corso.

Kristin Dolan, CEO di AMC Networks, ha spiegato che lo stop delle attività non avrà alcun impatto sulla programmazione fino a vari mesi dopo l’inizio del 2024.

Dolan, durante la presentazione dei traguardi raggiunti nel secondo trimestre del 2023, ha spiegato agli investitori:

Diamo grande valore ai nostri partner creativi e speriamo che queste dispute possano essere risolte nel modo più rapido ed equo possibile. La realtà di AMC Network è che abbiamo degli show già completati che ci permetteranno di offrire ai nostri spettatori, attraverso tutte le piattaforme, una programmazione per il resto dell’anno e ben oltre l’inizio del 2024.

La saga di The Walking Dead sarà infatti protagonista da settembre con lo spinoff su Daryl Dixon, mentre Norman Reedus sarà sugli schermi con il suo show legato al mondo delle moto. Le ultime puntate di Fear the Walking Dead debutteranno poi il 22 ottobre e The Ones Who Live, spinoff su Rick e Michonne, arriverà nel 2024.

