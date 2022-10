In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Le riprese dello spinoff di The Walking Dead dedicato a Daryl sembra stiano per iniziare e alcuni fan stanno ipotizzando che negli episodi potrebbe apparire anche Andrew Lincoln.

L’interprete di Rick Grimes è stato infatti avvistato il 18 ottobre a Parigi, dove si trova attualmente anche Greg Nicotero in vista dell’inizio del lavoro sul set dello show con star Norman Reedus.

I fan hanno quindi iniziato a chiedersi se l’attore britannico sarà coinvolto in qualche modo nello spin-off su Daryl, se il progetto che lo vedrà protagonista accanto a Danai Gurira proporrà delle sequenze girate in Europa o se, semplicemente si trova sul suolo francese per altri motivi personali o professionali.

NEW | A fan met Andy on Rue des rosiers in Paris, France today – October 18, 2022.#AndrewLincoln 📸 Thanks for the photo @ anthonyjlt! pic.twitter.com/1AOTwvdyvF — Andrew Lincoln News (@AndyLincolnNews) October 18, 2022

La serie dedicata a Daryl è ancora in fase di sviluppo e Reedus, durante il New York Comic-Con, aveva dichiarato che stavano valutando le location per i ciak e che negli episodi ci saranno molti volti noti, nonostante l’abbandono di Melissa McBride al progetto.

Che ne pensate del possibile coinvolgimento di Andrew Lincoln nella serie spin-off di The Walking Dead con al centro Daryl? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook