Chandler Riggs ha interpretato il ruolo di Carl Grimes nella serie The Walking Dead e il giovane attore ha svelato che, a distanza di anni, i fan continuano a portargli confezioni di budino al cioccolato.

Nella quarta stagione, durante l’episodio intitolato Smarriti, si vedeva infatti Rick (Andrew Lincoln) mentre si rifugiava in una casa abbandonata con il figlio, dopo l’attacco del Governatore (David Morrissey) alla prigione.

Carl aveva un momento di crisi e litigava con il padre, trovando però un po’ di conforto grazie a una confezioner di budino al cioccolato.

Riggs, rispondendo a una domanda su quale scena della serie i fan ricordano di più a distanza di anni, ha raccontato:

Immediatamente il mio primo pensiero è rivolto a quel budino. Non avrei pensato che 10 anni dopo mi sarei ritrovato a ricevere ancora coppette di budino.

Chandler, recentemente, ha partecipato per la gioia dei fan alla première della serie The Ones Who Live, il progetto sequel con star Lincoln e Danai Gurira. L’interprete di Carl, intervistato sul red carpet, ha semplicemente consigliato al “papà” di tornare a casa e sopravvivere.

