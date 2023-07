In occasione del panel dell’universo di The Walking Dead al San Diego Comic-Con è stato annunciato il rinnovo di The Walking Dead: Dead City per una seconda stagione. La rete AMC ha confermato il successo della serie spin-off, che ha debuttato con i primi sei episodi il 18 giugno e che segue Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) in una New York post-apocalittica. Dead City ha registrato per il servizio di streaming AMC+ il miglior debutto di stagione in tre anni di vita in termini di spettatori, crescendo poi negli ascolti sia su AMC che su AMC+ settimana dopo settimana, fino ad oggi.

Il rinnovo di Dead City arriva poco prima prima della messa in onda lineare del finale della prima stagione, intitolato “Doma Smo”, che è stato reso disponibile in anticipo giovedì per gli abbonati di AMC+ e sarà trasmesso domenica 23 luglio su AMC.

Insieme a Cohan e Morgan, che riprendono i loro ruoli dalla serie principale, Dead City vede protagonista Logan Kim nel ruolo di Hershel, il figlio di Maggie e Glenn, Gaius Charles interpreta il Maresciallo Perlie Armstrong di New Babylon, Mahina Napoleon è Ginny, Lisa Emery è la Dama, e Željko Ivanek è The Croat, un ex salvatore che si stabilisce a New York City.

Cohan e Morgan sono anche produttori esecutivi insieme al showrunner e creatore della serie, Eli Jorné.

La quinta serie dell’Universo di The Walking Dead, Dead City riprende la storia anni dopo che Maggie e Negan hanno raggiunto una tregua instabile nella finale della serie originale trasmessa lo scorso novembre. Maggie ha affidato a Negan la vita di suo figlio, ma gli ha detto che non può dimenticare né perdonare lui per aver ucciso Glenn (Steven Yeun) nella famigerata premiere della settima stagione di The Walking Dead. L’improbabile duo sarà nuovamente a New York per la seconda stagione.