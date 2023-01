In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Danai Gurira ha regalato ai suoi fan un gradito aggiornamento sulla produzione dello spinoff di The Walking Dead dedicato a Rick e Michonne.

L’attrice ha infatti condiviso delle foto che la ritraggono insieme a Scott Gimple, responsabile dei progetti televisivi tratti dal fumetto di Robert Kirkman, e il co-protagonista Andrew Lincoln, immortalato mentre scherza con l’amica e collega.

Danai ha scritto inoltre che la pre-produzione è a buon punto e la serie dovrebbe arrivare nel 2023.

Danai aveva in precedenza già svelato che il lavoro sul set prenderà il via a gennaio 2023 per poter dare ai fan la conclusione della storia di Rick e Michonne che dovranno ritrovarsi ed essere alle prese con un nuovo ambiente all’interno dell’apocalisse zombie.

