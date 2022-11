In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Nel cast della serie The Walking Dead: Daryl Dixon ci saranno anche Clémence Poésy e Adam Nagaitis.

Le riprese dello spinoff dello show originale sono in corso in Francia, nell’area di Parigi, e mostreranno il personaggio interpretato da Norman Reedus ritrovarsi in Europa.

Poésy avrà la parte di Isabelle, membro di un gruppo religioso progressivo, che unirà le forze con Daryl durante un viaggio attraverso la Francia e si ritroverà ad affrontare il suo passato oscuro a Parigi.

Nagaitis sarà invece Quinn, un britannico che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica gestendo un mercato nero ed essendo proprietario del Demimonde, un nightclub underground molto sexy.

La nuova serie è stata creata da Angela Kang in collaborazione con Scott M. Gimple.

David Zabel ne sarà invece showrunner e produttore esecutivo.

Che ne pensate dell’arrivo di Clémence Poésy e Adam Nagaitis nella serie The Walking Dead: Daryl Dixon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sull’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline