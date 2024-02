In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Scott M. Gimple ha parlato della stagione 2 di The Walking Dead: Daryl Dixon, svelando qualche dettaglio di quello che devono aspettarsi i fan della saga.

Il nuovo capitolo della storia, intitolato The Book of Carol, la situazione sembra sarà particolarmente tesa.

Gimple, intervistato da ComicBook, ha spiegato che non può dire quando tornerà la serie sugli schermi, pur dichiarando che lo showrunner David Zabel sta lavorando duramente ai nuovi episodi insieme a Norman Reedus e Melissa McBride, protagonisti e produttori dello show.

Il produttore ha sottolineato:

Sono preoccupato all’idea di dire troppo perché ho in mente il finale, quindi non andrò distante nel parlare della serie. Si tratta di una stagione meravigliosa, una stagione intensa.

Gimple ha quindi descritto il ritorno dello show su Daryl Dixon dichiarando che è come “un film horror francese indipendente”.

Nel cast della serie, oltre al protagonista Norman Reedus, ci sono poi Melissa McBride, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi ed Eriq Ebouaney.

Lo showrunner della serie è David Zabel, mentre tra i produttori ci sono anche Angela Kang, Scott M. Gimple e Greg Nicotero.

Potete rimanere aggiornati sui progetti tratti dai fumetti di Robert Kirkman grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook