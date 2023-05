Un breve teaser della serie The Walking Dead: Daryl Dixon mostra qualche immagine del protagonista Norman Reedus mentre è impegnato sul set della nuova serie in Francia, svelando qualche dettaglio del lavoro compiuto in alcune suggestive location francesi, come un castello e degli spazi aperti in cui si muovono gli zombie.

La sinossi della serie è la seguente:

Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.

Tra i personaggi coinvolti ci sono anche Isabelle (Clémence Poésy), un membro di un gruppo religioso progressivo che si ritrova ad affrontare il suo passato oscuro a Parigi, e con Quinn (Adam Nagaitis), un cittadino britannico che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica grazie al mercato nero e come proprietario di un sexy nightclub clandestino.

Nel cast, oltre al protagonista Norman Reedus, ci sono anche Anne Charrier, Laika Blanc Francard, Eriq Ebouaney, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi.

Che ne pensate del teaser di The Walking Dead: Daryl Dixon? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sull’universo di The Walking Dead nella nostra scheda.

Fonte: Twitter