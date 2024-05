Le riprese della stagione 2 di The Walking Dead: Dead City sono attualmente in corso e dal set arriva un video che mostra Jeffrey Dean Morgan mentre interpreta Negan e, un po’ a sorpresa, tiene in mano la sua amata mazza da baseball Lucille.

Lo show che vede protagonista l’attore accanto a Lauren Cohan, che ha il ruolo di Maggie, si svolge dopo che l’iconica arma è stata distrutta, alimentando le ipotesi che le immagini siano legate a un flashback o che si tratti di una nuova versione dell’oggetto.

Negan era stato infatti stato mostrato mentre dà fuoco alla mazza da baseball dopo che è stata utilizzata per uccidere un walker.

Negan, al termine della prima stagione dello spinoff di The Walking Dead, è attualmente costretto ad aiutare Dama (Lisa Emery), che sta cercando di prendere il controllo su Manhattan e non è stato svelato alcun dettaglio riguardante gli eventi al centro delle prossime puntate.

Che ne pensate? Come pensate ritornerà in scena Lucille, l’arma iconica di Negan, nella stagione 2 di The Walking Dead: Dead City?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: X