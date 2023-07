Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 di The Walking Dead: Dead City, intitolato Everybody Wins a Prize, contiene un cameo della serie originale nei primi minuti.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata è presente un flashback che svela nuovi dettagli della storia del Croato (Željko Ivanek). Sugli schermi si vede infatti l’arrivo di Simon (Steven Ogg) nell’ufficio di Negan (Jeffrey Dean Morgan) per avvisarlo che il Croato ha disobbedito agli ordini e ha torturato una giovane trovata all’esterno del Santuario per ottenere informazioni e avere la conferma che fosse una spia per il Regno. Negan, infatti, aveva esplicitamente detto di lasciar andare la giovane.

Simon definisce inoltre il Croato come uno “psicopatico” mentre il leader dei Salvatori osserva inorridito quanto accaduto alla ragazza.

Simon, nella serie originale, decide di provare a togliere il potere a Negan durante la guerra contro il Regno, Hilltop e Alexandria, venendo però ucciso dal suo ex leader.

Che ne pensate? Siete felici del cameo inserito nell’episodio 4 di The Walking Dead: Dead City?

Fonte: ComicBook