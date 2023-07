Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di The Walking Dead: Dead City, Stories We Tell Ourselves, c’è spazio per una morte importante, ecco il commento a quel momento.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Oltre a svelare un segreto legato a Maggie, nella puntata si assiste alla morte di Amaia (Karina Ortiz) e Tommaso (Jonathan Higginbotham). Maggie scopre infatti che l’uomo li ha traditi rivelando al Croato (Željko Ivanek) i loro piani, nel tentativo di ottenere la possibilità di lasciare l’isola insieme alla donna che ama. Amaia, prima di poter affrontare la situazione, è stata poi uccisa dai walker che infestano i tunnel al di sotto del Nuovo Santuario. Tommaso ha provato a salvarla, ma è stato morso al collo e Maggie ha dovuto porre fine alla sua sofferenza.

Ortiz ha dichiarato a ComicBook:

Non penso abbia avuto abbastanza tempo per perdonarlo. Credo stesse ancora affrontando la questione e sta inoltre dovendo fare i conti con l’incapacità di respirare a causa del metano nei tunnel. In quel momento ha, in un certo senso, rinunciato a lottare perché ha semplicemente perso tutte le persone del suo gruppo ed è qualcosa di realmente pesante da affrontare.

L’attrice ha poi aggiunto:

Anche se non è stata colpa sua, a tradirli è stato qualcuno di cui si fidava. Essendo una delle leader, ho messo in pericolo le persone della mia comunità. Quindi ho inoltre quel senso di colpa ed è triste. Lo è perché non hanno avuto quell’occasione di avere una conversazione. Penso stia ancora elaborandolo. Penso capisca, alla fine, perché lo ha fatto. E in questo mondo in cui non c’è giusto o sbagliato, buono o cattivo. Lei ne è consapevole, ma inoltre quella era la famiglia che avevano lasciato. Non è qualcosa che tutti potrebbero ignorare immediatamente.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per la morte di Tommaso e Amaia nell’episodio 5 di The Walking Dead: Dead City?

Fonte: ComicBook