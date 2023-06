Nel cast di The Walking Dead: Dead City c’è anche Gaius Charles nel ruolo di uno sceriffo di New Babylon, attento a mantenere la legge nel mondo post-apocalittico e, di conseguenza, impegnato a trovare Negan, che è ricercato.

L’attore, intervistato da AMC Talk, ha ora parlato di Perlie e dell’importanza della sua presenza nella storia.

Charles ha sottolineato:

Per me The Walking Dead è sempre stato questo show televisivo iconico. Ha un cast e una troupe incredibile e una narrazione fantastica, quindi sono realmente entusiasta nel salire a bordo.

Charles ha aggiunto:

Quello che rende unico Armstrong, e penso che lo noteranno anche i fan, è che proviene da una prospettiva leggermente diversa rispetto a quella delle altre storie. Lui viene da New Babylon ed è una parte della società che sta cercando di ristabilire delle leggi e l’ordine, quindi penso sia in un certo senso unico.

Gaius ha ricordato:

Avendo visto io stesso lo show e parlandone con i fan, so cosa è accaduto nella stagione 7 con l’omicidio di Glenn compiuto da Negan, che è stato un evento davvero tragico. Ciò che è realmente fantastico del mio personaggio è che una delle mie missioni centrali sia di assicurare Negan alla giustizia, ed è quello il modo in cui siamo legati alla storia e il punto di partenza di come si sviluppano le cose.

Che ne pensate del personaggio di Gaius Charles in The Walking Dead: Dead City? Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui e sul suo ruolo nello spinoff con Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan?

Fonte: AMC