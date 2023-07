In onda su FOX (Sky, canale 112).

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 3 di The Walking Dead: Dead City si conclude con una scelta compiuta da Negan che ha suscitato qualche reazione da parte di alcuni fan, commentata dal protagonista Jeffrey Dean Morgan.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non volete anticipazioni sulla serie.

Negli ultimi minuti della puntata, Luther affronta Negan dopo aver scoperto che è ricercato per gli omicidi compiuti a New Babylon. Il protagonista interpretato da Jeffrey Dean Morgan cerca di ragionare con l’uomo e, dopo che la situazione sfocia nella violenza, afferra una grattuggia e lo colpisce sulla fronte. Luther perde così l’equilibrio e cade su un tubo che, purtroppo, lo ferisce mortalmente. Negan è così costretto a spingere la testa dell’uomo per porre fine alla sua sofferenza.

Morgan, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora dichiarato:

C’è tutto quello scambio che accade prima della grattuggia in cui cerco di evitarlo e lo avviso tre, quattro volte: ‘Guarda, non voglio farlo. Non dobbiamo farlo. Cerchiamo di evitare questa situazione’. Ma lui invece decide di reagire. Quindi Negan sta ancora una volta cercando di essere quello che abbiamo visto negli ultimi anni e fare la cosa giusta. Ma quando si arriva a quel punto si tratta di sopravvivenza.

Jeffrey ha aggiunto:

Negan è Negan, e se questo vuol dire spingerlo giù su quel tubo che sta uscendo dal terreno e sorridere un po’, è quello che accadrà.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal protagonista dopo l’episodio 3 di The Walking Dead: Dead City?

