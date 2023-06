Negli Stati Uniti ha debuttato la nuova serie The Walking Dead: Dead City e la protagonista Lauren Cohan ha ora rivelato un interessante easter egg legato al look del suo personaggio legato a Glenn, il personaggio interpretato da Steven Yeun.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler!

Dopo aver coinvolto Negan nel tentativo di salvare suo figlio Hershel, rapito dal croato, Maggie è costretta a salvare la sua nemesi quando Armstrong (Gaius Charles) li raggiunge. Lauren ha spiegato che lo shworunner Eli Jorné ha ideato una storia in cui c’è molta violenza e al centro ci sono delle persone traumatizzate che devono prendere scelte difficili, spesso molto discutibili. L’attrice ha ribadito:

Non dirò mai che equivale a ciò che ha fatto Negan, ma è una storia su queste persone che devono quasi diventare uno zombie solo per sopravvivere e devono difendersi. E poi c’è inoltre un genitore che fa quello che pensa sia necessario.

Cohan ha quindi fatto notare un dettaglio della scena che potrebbe essere passato inosservato:

Quella che si vede è la fede nuziale di Maggie ed è in una catena di lame intorno al collo. Quella è ciò che alla fine usa per ferire il volto di Armstrong e liberarsi. Penso che significhi molto per quanto riguarda ciò che le ha dato forza nel corso degli anni. Ho davvero amato l’attenzione di Eli nello scrivere dettagli di questo tipo, dai coltelli nel suo stivale all’anello e al legame che ha con il marito come arma. Ed è il ricordo di quell’amore e della persone che ha perso ed è pronta a proteggere. Quella scena per me ha così tanto significato.