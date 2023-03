The Walking Dead: Dead City porterà sugli schermi la serie con protagonisti Negan e Maggie e lo showrunner e creatore Eli Jorné, durante un panel all’evento WonderCon, ha rivelato qualche dettaglio dell’atteso progetto.

Lo sceneggiatore ha sottolineato che New York rappresenta un vero e proprio personaggio all’interno dello spinoff. Jorné ha poi ribadito:

Sarà The Walking Dead come non l’avete mai visto prima. Siamo stati ad Atlanta, ma non abbiamo realmente vissuto in una città come questa.

In precedenza Dan McDermott, presidente di AMC, aveva descritto la città di Manhattan mostrata nelle puntate come una metropoli in decadenza in cui i ponti e i tunnel sono stati fatti saltare in aria durante le prime fasi dell’epidemia perché gli zombie avevano preso il controllo dell’isola. Dopo 12 anni ci sono quindi circa 2 milioni di vaganti nell’area, situazione che rende le strade di Manhattan estremamente pericolose.

Gli abitanti, tra cui alcuni civili che vivono al decimo piano di un grattacielo di Manhattan, devono così spostarsi usando le teleferiche.

Jorné ha anticipato:

Penso che per personaggi come Maggie e Negan, che hanno corso attraverso le foreste per molto tempo, si tratti di un nuovo mondo estremamente claustrofobico e spaventoso.

Lo showrunner ha anticipato che i sopravvissuti hanno dovuto ideare nuovi modi per vivere durante l’apocalisse, rendendo lo show diverso da tutti i capitoli precedenti della saga.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da The Walking Dead: Dead City?

Nel cast ci saranno anche Gaius Charles nella parte di Perlie Armstrong, Jonathan Higginbotham nel ruolo di Tommaso, Mahina Napoleon che sarà Ginni e Željko Ivanek nei panni del Croato.

La serie è creata e prodotta da Eli Jorné, mentre nel team di produttori ci sono anche Cohan, Morgan, Brian Bockrath e Scott M. Gimple.

Potete rimanere aggiornati sulla serie, in arrivo il 18 giugno sugli schermi americani, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

