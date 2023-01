Sugli schermi di AMC debutterà nel mese di aprile lo spinoff The Walking Dead: Dead City e online è stata svelata la sinossi ufficiale della storia con protagonisti Maggie e Negan.

Il nuovo progetto con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan sarà ambientato vari anni dopo il finale della serie originale e porterà i personaggi a Manhattan.

La sinossi anticipa:

Sono passati anni dall’ultima vosta che abbiamo visto Maggie e Negan e devono ora formare una precaria alleanza per completare una missione pericolosa. Maggie e Negan viaggiano con destinazione l’isola di Manhattan che, essendo stata isolata fin dall’inizio dell’apocalisse zombie, ha sviluppato delle sue minacce uniche. Mentre si trovano in città, Maggie e Negan incontrano dei nativi di New York, fuggono da un poliziotto dal passato complicato, e danno la caccia a un famoso assassino. Ma, mentre la coppia si addentra nelle profondità oscure della città infestata dai vaganti, diventa evidente che i traumi del loro complicato passato potrebbero essere una minaccia altrettanto grande rispetto ai pericoli del presente.