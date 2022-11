Dopo 11 stagioni la serie The Walking Dead si concluderà con l’episodio finale intitolato Rest in Peace, di cui è stata svelata la durata: ben 90 minuti.

AMC ha infatti svelato la programmazione delle ultime due serate dedicate agli ultimi episodi della serie che comprendono anche un evento live da Los Angeles e il tradizionale talk show Talking Dead condotto da Chris Hardwick per commentare l’epilogo della serie e il futuro del franchise con ospiti speciali.

La puntata estesa con cui si concluderà la serie avrà circa 20 minuti in più rispetto agli episodi tradizionali, per permettere agli sceneggiatori di concludere in modo adeguato lo storico progetto tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Domenica 13 novembre AMC proporrà prima di Family, il penultimo episodio, uno speciale dedicato al Making of dell’ultima stagione. Gli ospiti di Talking Dead saranno poi Michael James Shaw, Cooper Andrews e la produttrice Denise Huth.

La settimana successiva, il 20 novembre, sarà quindi il turno del finale (in Italia sarà disponibile il 21 novembre su Disney+). Prima della messa in onda sarà trasmesso il pre-show The Walking Dead: Red Carpet Live dalle 20.30 su AMC e AMC+.

L’episodio 24, Rest in Peace, prenderà poi il via alle 21, seguito alle 22.30 dallo speciale di Talking Dead dedicato al finale e dalle repliche delle puntate.

Fonte: ComicBook