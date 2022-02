Per raccontare la storia di una società stratificata per classi, abbiamo esaminato molti momenti storici e abbiamo parlato di cose che sono diventate molto rilevanti per il nostro momento attuale. Stavamo parlando di diverse società che hanno sistemi di caste e problemi di classe negli Stati Uniti così come in altre nazioni. Abbiamo parlato del movimento per i diritti civili, abbiamo parlato dell’anno 1968 e delle conseguenze dell’influenza spagnola.

La seconda parte dell'ultima stagione di The Walking Dead è cominciata, e la showrunner Angela Kang ha svelato che la sceneggiatura è basata anche su eventi reali. La scrittura della stagione è infatti iniziata nel 2019, come dichiarato dalla stessa Kang in una recente intervista con TV Line, dove la showrunner ha svelato come è stata scritta la saga del Commonwealth.

La showrunner ha aggiunto:

Allo stesso tempo è iniziata la pandemia e si stavano verificando le proteste per George Floyd. Quindi siamo stati immersi in molti movimenti storici sul modo in cui funziona la società e su come funziona il governo americano, sul modo in cui le persone si sentono bloccate e su come questo può influire su di loro. Non scriviamo sul vuoto, naturalmente siamo influenzati dalle nostre emozioni, pensieri ed esperienze mentre viviamo la vita di ogni giorno e vediamo le cose che ci circondano. Ma c’è anche una tale ricchezza di cose da cui stiamo attingendo che non sono legate a questo momento storico.

Angela Kang ha poi paragonato la versione live action del Commonwealth a quella cartacea di Robert Kirkman, facendo un parallelismo su quando l’autore ha ideato la società classista:

Penso che, poiché Robert Kirkman stava scrivendo questa sezione dei fumetti molto di recente rispetto a quando è iniziato la serie tv e quando è stato scritto il primo numero, stava riprendendo molte cose che succedevano nella società moderna. Quindi probabilmente nei prossimi episodi ci sono molte cose che sembreranno più vicine a ciò che sta accadendo, ma non sempre necessariamente perché stiamo proponendo eventi strappati dai giornali di cronaca.

