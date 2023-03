Le nuove foto dal set dello spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia di Rick e Michonne svelano il ritorno di un personaggio della serie originale.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni.

Nelle riprese degli episodi è attualmente impegnata anche Polyanna McIntosh, interprete di Jadis Stokes. La presenza dell’attrice sul set non dovrebbe stupire molto i fan, considerando che è stata lei a porre in salvo Rick Grimes (Andrew Lincoln) e a portarlo tra le fila della Civic Reupblic of Philadelphia.

Per ora non sono stati svelati molti dettagli della trama e il cast e la troupe sono impegnati sul set allestito a Hamilton Park, a Jersey City, trasformato nella versione post-apocalittica di Philadelphia.

Il taglio di capelli di Pollyanna, inoltre, sembra anticipare che le sequenze dovrebbero essere dei flashback relativi al periodo dopo il salvataggio di Rick, prima che la donna ottenga una promozione tra le fila della Civic Republic Military – CRM.

Andrew Lincoln x Pollyanna McIntosh Rick Grimes x Jadis L'histoire est en marche … pic.twitter.com/LaGIhUsNiq — The Walking Dead Univers (@dead_univers) March 22, 2023

McIntosh, intervistata da ComicBook per promuovere The Walking Dead: World Beyond aveva anticipato che si trattava “solo dell’inizio”, sottolineando che Scott M. Gimple voleva far tornare in scena Jadis in qualche modo.

Nel cast dello spinoff, oltre a Lincoln e Danai Gurira che riprende il ruolo di Michonne, c’è anche Lesley-Ann Brandt.

La storia di Rick, uscito di scena nella nona stagione di The Walking Dead, avrebbe dovuto concludersi con una trilogia di film. Successivamente si è deciso di realizzare la nuova serie che mostrerà come la coppia proverà a ritrovarsi e quello che dovranno affrontare insieme, mentre saranno alle prese con una nuova civiltà e innumerevoli zombie.

L’ex sceriffo, come confermato nel finale dello show originale, ha trascorso gli ultimi anni lavorando per la Civic Republic Military nell’area di Philadelphia.

Potete trovare tutte le informazioni sull’universo di The Walking Dead nella nostra scheda.

Che ne pensate del ritorno di Pollyanna McIntosh nel mondo di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook