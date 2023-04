Khary Payton ha svelato che sperava che la storia di Ezekiel in The Walking Dead si concludesse con una morte memorabile.

Tra le pagine dei fumetti di Robert Kirkman il personaggio viene decapitato da Alpha e dai Sussurratori, mentre nella versione televisiva riesce a sopravvivere fino alla fine del racconto e diventa il governatore del Commonwealth.

Payton, durante l’evento Steel City Con che si è svolto in Pennsylvania, ha dichiarato:

Quando Ezekiel ha avuto il cancro, ho detto agli sceneggiatori: ‘Sentite, non mi dispiace se Ezekiel muore. Mi va assolutamente bene che perda la vita. Mi aspettavo di morire molto tempo fa, quindi mi sta bene.

Khary ha aggiunto che avrebbe voluto che Ezekiel morisse come uno tosto e non “disteso in un letto da qualche parte”. L’attore ha sottolineato:

Ezekiel rappresenta una luce troppo luminosa in un luogo oscuro per andarsene in modo tranquillo, è meglio che se ne vada in modo epico. Ma poi non sono affatto morto.

Che ne pensate del fatto che Khary Payton sperasse in una morte memorabile per Ezekiel in The Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook