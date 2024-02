Lennie James ha parlato di una possibile reunion tra Morgan e Rick Grimes nel futuro di The Walking Dead.

I due personaggi si erano ritrovati nella terza e nella quinta stagione della serie originale, prima che Morgan diventasse uno dei protagonisti di Fear the Walking Dead.

James, intervistato da ComicBook, ha dichiarato:

Penso che una delle cose più grandiose dello show, e di tutte le serie, sia che i personaggi possano crescere, incorporare le loro esperienze in ciò che sono. Penso che se Morgan e Rick fossero in opposizione, ora il cambiamento rispetto a come erano quando si sono incontrati per la prima volta sia gigantesco, quasi indescrivibile.

Lennie ha aggiunto che le cose che i protagonisti hanno fatto nel corso degli anni e quello che hanno vissuto li hanno trasformati profondamente:

L’interprete di Morgan ha quindi ribadito:

Onestamente tutto è possibile, potrebbe accadere qualsiasi cosa. E so che si tratta di qualcosa che una certa percentuale dei nostri fan apprezzerebbe. Mi presenterei sul set per lavorare di nuovo con Andy in ogni momento. Ma, come sa chiunque mi conosca, sono davvero protettivo nei confronti della storia di Morgan. E, per quel che mi riguarda, in questo momento, questa è la fine della strada della storia di Morgan. Lo rivedrete se emergerà una storia all’interno dell’universo di The Walking Dead troppo buona per dire di no.