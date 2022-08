Dopo la conclusione di The Walking Dead, il personaggio di Daryl interpretato da Norman Reedus tornerà con uno spinoff di cui sono state condivise nuove anticipazioni.

Scott M. Gimple, che si occupa dello sviluppo dell’universo televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman, ha infatti dichiarato durante un episodio speciale di Talking Dead:

Lo spinoff su Daryl si svolge in Francia. La scena post-credit di World Beyond anticipa un po’ delle cose che affronterà Daryl.

Il produttore ha aggiunto:

Daryl è un pesce fuor d’acqua. Se si ritrova con delle persone nuove è in quel modo. In Francia, in una nazione che sta affrontando l’apocalisse, è una cosa totalmente diversa. Si ritroverà a doversi reinventare di nuovo, a ritrovarsi di nuovo e, inoltre, a non essere probabilmente l’unica persona al mondo con cui è a proprio agio.